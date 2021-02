Collecting in Asia, nasce SoundSys

Quello asiatico, si sa, è uno dei mercati trainanti sul mercato discografico mondiale, e l’editoria musicale non ha nessuna intenzione di sottovalutarlo: le collecting di India, Singapore, Indonesia e Tailandia, in collaborazione con l’International Federation of the Phonographic Industry, hanno dato vita alla piattaforma SoundSys, servizio che aiuterà le società di gestione collettiva a ripartire in modo più preciso ed efficiente le royalties.

Come osservato da IFPI, per monitorare l’utilizzo dei contenuti coperti da diritto d’autore sono necessari sistemi tecnologici molto complessi e - soprattutto - costosi da sviluppare, specie per le collecting di paesi i cui singoli mercati interni non siano particolarmente vasti: di qui la decisione di unire le forze e creare un consorzio, a beneficio di tutti i partecipanti.

“Stiamo già beneficiando molto dell'uso di SoundSys in Indonesia”, ha fatto sapere il direttore del music hub indonesiano Jusak Sutiono: “Il suo processo di matching ci sta aiutando a garantire la corretta identificazione del contenuto musicale a cui stiamo assegnando i ricavi, con un software che migliora la velocità con cui possiamo elaborare le entrate e distribuirle alla nostra comunità dei titolari dei diritti”.

“SoundSys è davvero rivoluzionario”, ha spiegato la la numero uno di IFPI Frances Moore: “E’ il risultato di una cooperazione internazionale senza precedenti, esemplificando al contempo la forza e professionalità dell'industria musicale in Asia per sfruttare la tecnologia musicale all'avanguardia e fornire un progresso significativo a livello globale. Ora cercheremo di svilupparla in altre regioni che possano trarre il massimo vantaggio da questo tipo di soluzione informatica”.