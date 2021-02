The Doors, in uscita un libro contenente tutti gli scritti di Jim Morrison

Arriverà a giugno un nuovo libro contenente gli scritti di Jim Morrison, un progetto che il frontman dei Doors voleva portare avanti già in vita e che ora - circa 50 anni dopo la sua morte - si concretizzerà con un testo intitolato "The Collected Works of Jim Morrison: Poetry, Journals, Transcripts and Lyrics". Uscirà il prossimo 8 giugno in America per Harper Collins "The Collected Works of Jim Morrison: Poetry, Journals, Transcripts and Lyrics".

, una raccolta che si preannuncia imperdibile per tutti gli amanti dei Doors e, soprattutto, della poetica di Jim Morrison. Il libro, infatti, promette di essere la più completa .raccolta di scritti, poesie e versi messi nero su bianco dal 'Re lucertola' Jim Morrison mai data alle stampe. Un'idea, quella di un testo che raccogliesse tutte le sue opera, che Morrison aveva avuto già in vita tanto da scrivere nel luglio del 1971, pochi giorni prima della sua morte, una nota che diceva 'Piani per un libro'.

Come si intuisce già dal titolo, "The Collected Works of Jim Morrison: Poetry, Journals, Transcripts and Lyrics" conterrà al suo interno ogni tipologia di testo scritto dall'iconico frontman dei Doors per un totale di 600 pagine compilate con il supporto del Jim Morrison estate. Al suo interno sia gran parte di materiale già pubblicato, dai testi delle canzoni alle poesie già note come 'Horse Latitudes' e 'The Celebration Of The Lizard', a tutti il materiale pubblicato postumo. Circa metà libro è composto principalmente da testi mai pubblicati prima, compresi versi di canzoni pensate ma mai registrate e estratti scritti a mano da 28 agende scoperte recentemente e 160 tra disegni e foto, inclusi alcuni rari ritratti di famiglia.