Il video di 90 secondi diretto da Tom Harper non celebra solo la leggendaria Roayl Albert Hall di Londra, ma tutta la musica dal vivo che nell'ultimo anno di pandemia è scomparsa dalle nostre vite. Le immagini del teatro vuoto si alternano a quelle che raccontano i 150 anni di storia della Albert Hall, fino ai concerti di Freddie Mercury, Iggy Pop, George Michael, Led Zeppelin e i Rolling Stones, Adele. La voce narrante è quella di Mick Jagger che recita il testo "For Friends Only", scritto dal poeta W.

H. Auden, morto nel 1973. "Come un santuario dell'amicizia, vuoto e silenzioso per la maggior parte dell'anno, questa stanza si aspetta da te quello che tu solo, come visitatore, puoi portare, un fine settimana di vita personale".