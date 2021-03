Una Rockstar sui social: Cristiano Godano parla agli artisti indipendenti

Cristiano Godano, frontman dei Marlene Kuntz, racconterà agli artisti indipendenti il suo rapporto con i social media e con il marketing in un evento online che si terrà il 13 marzo alle ore 15 nella cornice del progetto "Artisti Adesso", fondato da Gabriele Aprile, social media strategist di Rockol.it dal 2014.

“Artisti Adesso” è quella che il suo fondatore definisce la "community degli artisti imprenditori" e che spiega così:

«Il mio obiettivo è quello di diffondere cultura imprenditoriale nel mondo degli artisti indipendenti, da troppo tempo abituati ad aspettare che l'"occasione" piova dal cielo o che si venga "scoperti" da fantomatici discografici e talent scount: l'artista imprenditore è quello che si crea da solo le opportunità, investendo tempo e denaro in vista di obiettivi concreti e raggiungibili. È per musicisti con questa mentalità che è nato Artisti Adesso».

Con già più di 100 iscritti, “Artisti Adesso” è un progetto che ha evidentemente destato l'interesse anche di artisti noti come Cristiano Godano, cantante dei Marlene Kuntz, musicista e scrittore:

«Quello che sta cercando di fare Gabriele Aprile ha una importanza potenziale enorme: se, come intuisco, si rivolge soprattutto a un pubblico di aspiranti musicisti "alla vecchia" (ovvero non rapper e trapper scafati del tutto disinteressati alla dimensione idealmente artistica della loro musica).

bene, quel pubblico ha un tremendo bisogno di esser messo a conoscenza del fatto che la musica e il business intorno a essa sono radicalmente cambiati, e che serve avere la capacità di valutare imprenditorialmente aspetti cruciali come il marketing e la comunicazione. Ai tempi di internet le cose stanno così, e esserne consapevoli è fondamentale.».

I dettagli dell'evento e la possibilità di ricevere un promemoria via email sono disponibili all’indirizzo eventi.artistiadesso.com.