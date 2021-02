Spagna, Primavera Sound: da aprile concerti ‘in presenza’

Primavera Sound, il marchio reso celebre dall’omonimo festival catalano poi esportato in franchise in Portogallo - con tentativi di sbarco sui mercati inglesi e americani - ha annunciato una serie di concerti “in presenza” per il prossimo mese di aprile: la serie di eventi, che sarà ospitata dal Coliseum Theatre di Barcellona, vedrà salire sul palco - tra gli altri - lo svedese José Gonzalez e il collettivo sperimentale spagnolo Califato ¾. Tutti gli spettacoli saranno organizzati seguendo scrupolosamente le direttive anti-contagio, che riguarderanno sia le maestranze impegnate nell’allestimento degli show che il pubblico.

“Mentre si avvicina il triste, primo anniversario della fine della musica dal vivo come la conoscevamo, abbiamo bisogno di riconnetterci con gli artisti in un ambiente il più simile possibile a quello di prima”, hanno spiegato gli organizzatori: “Con la maggior parte degli spazi per concerti ancora chiusi e a grave rischio chiusura, il Primavera Sound si insedierà per un'intera settimana al Coliseum Theatre di Barcellona”.

Il Primavera Sound si è impegnato in prima persona nel tentativo di far superare all’industria del live l’impasse causata dalla pandemia: la società di promoting, in collaborazione con Ospedale Universitario Germans Trias i Pujol di Badalona (Barcellona), aveva organizzato PRIMA-CoV, esperimento che ha visto 1.047 volontari prendere parte alla sala Apolo - sempre a Barcellona - a una serata di dj senza distanziamento sociale (ma previo test rapido). Tra i partecipanti, tutti sottoposti a test molecolare dopo l’evento, il tasso di contagi rilevato è stato dello 0%.