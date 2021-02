"Perché Sanremo è Sanremo e certe polemiche non sono niente". Inizia così l’intervento che il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti intervenuto sui canali social in seguito alle polemiche sorte sul 71° Festival della canzone italiana. Lo spettacolo è infatti ritenuto da molti incompatibile con le misure prese dal governatore ligure per l’estremo Ponente ligure, protagonista negli ultimi giorni di un importante aumento dei contagi, in vigore da oggi, mercoledì 24 febbraio al 5 marzo, penultima serata della kermesse canora.

Per Toti questa incompatibilità però non sussisterebbe e ne spiega le ragioni: "Dopo aver letto nelle ultime ore qualsiasi cosa sul Festival tengo a chiarire una cosa: non c’è alcuna incompatibilità tra le misure che abbiamo preso con l’ordinanza nel Ponente ligure e lo svolgimento della manifestazione. .Oltre al fatto che non vi è emergenza negli ospedali e la città è interessata solo in minima parte dalla nuova ordinanza, bisogna anche specificare, per chi non sa o fa finta di non ricordarlo, che il Festival si svolgerà come se l’Ariston fosse uno studio televisivo, senza pubblico in sala, con misure di sicurezza e di profilassi approvate dal Comitato Tecnico Scientifico, che prevede il minimo del personale interessato ai lavori e nessuna forma di assembramento o di rischio per la città".