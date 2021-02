"Se arriviamo a 3000 'lo voglio' tra due mesi lo avrete", aveva scritto sui social. La pioggia di consensi e commenti sotto il post è arrivata in pochissimo tempo e Morgan sembra voler mantenere la promessa: "Avrete il nuovo album dei Bluvertigo. Uscirà in primavera". L’ultimo album della formazione, "Zero – ovvero la famosa nevicata dell’85", è uscito nel 1999 a completamento della trilogia formata da "Acidi e basi" (1995) e "Metallo non metallo" (1997). Nel frattempo la band si è riformata a metà anni dieci dando vita a due tour e partecipando, nel frattempo, al Festival di Sanremo con il brano "Semplicemente" (2016) e al Concerto del Primo Maggio (2015), occasione in cui è stato presentato l’inedito "Andiamo a Londra".

Sempre nel 2016 avrebbe dovuto uscire il quarto album della band, "Tuono – Tono, tempo", suono ma, in seguito, Morgan annuncia che i brani che avrebbero dovuto farne parte sarebbero confluiti in un suo disco solista intitolato "Musica Sociale / Musica Sentimentale". Neanche quel disco è mai uscito . .Questa sarà la volta buona?