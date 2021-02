La web radio della foresta (no, Tarzan non c’entra)

Una web radio che trasmette 24 ore al giorno i suoni della foresta. Un’esperienza immersiva per traslare anche sul senso uditivo i benefici di quella che alcuni specialisti hanno definito “forest bathing”: un trattamento a base di suoni di sottofondo (cinguettii, rumori lenitivi di varia natura, vento tra i rami, acqua che scorre in lontananza).

Tree.FM ci insegna che le foreste sono piene di canzoni, e ce le propone in successione casuale in qualsiasi momento ci colleghiamo, fornendo una colonna sonora con effetti rilassanti da utilizzare anche mentre si lavora.

E la colonna sonora ha un fornitore ufficiale: la Sounds of the Forests, che ha collezionato suoni da tutto il mondo e ha creato la Sounds of the Forest Sound Map, dalla quale si può scegliere il suono di una foresta vicina a noi, o assolutamente remota, facendo browsing sulla mappa interattiva.

Dietro al servigio reso gratuitamente all’utenza – chiunque può infatti collegarsi e utlizzare il sito per rilassarsi, di fatto con effetti del tutto analoghi a quelli cercati tramite molte raccolte musicali di sottofondo "naturale" che sono disponibili sulle piattaforme (in playlist ad hoc) o a pagamento su app focalizzate sul benessere – c’è anche un obiettivo benefico: cliccando sul bottone “Plant A Tree” si approda sul programma a cura di Ecosia, che raccoglie fondi per ripopolare la flora devastata da incendi e operazioni non puramente ambientaliste da parte di governi e aziende private.