MySpace è vivo e lotta insieme a noi (ma si chiama Spacehey)

Si chiama Spacehey ma è a tutti gli effetti MySpace, che degli attuali social network può essere considerato il progenitore.

L’operazione di clonazione non autorizzata, che non ha alcun legame con i fondatori della piattaforma lanciata nel 2003 da Chris DeWolfe, Tom Anderson e Jon Hart, è stata condotta da An, che - in Rete, senza dichiarare le proprie generalità - dice di essere uno studente appena maggiorenne che vive da qualche parte in Germania. Appassionato di informatica e programmazione, l’intraprendente (sedicente) giovanissimo ha sviluppato una smaccata copia del più tradizionale dei social, scomparso dal mondo digitale da ormai più di un decennio. “Mi ha sempre interessato il Web dei vecchi tempi, mi piace lo spirito dei vecchi siti”, ha detto lui: “Guardando su Archive.org le vecchie pagine di MySpace ho pensato che sui social network di oggi non puoi trovare niente del genere”.

Quello che è iniziato come un gioco nato per sconfiggere la noia da lockdown degli ultimi mesi è diventato in una manciata di settimane una cosa grossa. Molto grossa. Spacehey, al momento, conta 55mila iscritti. Tra i tanti che hanno aperto pagine personali sui suoi server - oltre a star musicali come Cardi B - ci sono big dell'industria digitale a stelle e strisce come Ryan Hoover, fondatore di ProductHunt, e il cofondatore di Reddit Alexis Ohanian, oltre ad almeno quattro (fake, ovviamente) MySpace Tom, nickname dietro il quale - sul vero MySpace - si celava il fondatore Tom Anderson.

Di MySpace, il suo clone moderno non autorizzato riprende praticamente tutte le caratteristiche peculiari, quelle che lo distinguevano dai suoi eredi che oggi tengono banco sul panorama mondiale.

Giusto per fare un esempio: agli occhi dell’utente attuale, il “vecchio” MySpace risulterebbe naif, con i colori degli sfondi, i font e gli elementi del template lasciati alla mercé dei gusti degli iscritti, così lontani dall’essenziale ed elegante semplicità degli Instagram e Twitter attuali. Eppure la possibilità di customizzazione le pagine dei profili si è rivelata un asso nella manica di An, che in tanti hanno apprezzato. Sul versante della visibilità, poi, SpaceHey - così come MySpace - è estremamente democratico: tutti i profili sono completamente pubblici, senza la possibilità di oscurare contenuti o limitare le ammissioni alla cerchia di amici. Le visualizzazioni dei post, sulla versione originale della piattaforma, non erano guidate dagli algoritmi, pronti a dettare trionfi o flop a colpi di like o follower: tutto era - per così dire - inevitabilmente organico. E così è SpaceHey. Le uniche concessioni alla modernità, per il momento, sono rappresentate dalla possibilità di embeddare contenuti da Spotify e YouTube, servizi oggi considerati imprescindibili che, ai tempi d’oro di MySpace, erano ancora in fase di elaborazione.

Che il boom della creatura di An abbia fatto parlare stupisce poco. Dalla moda all’automotive, passando anche per la musica, immaginare il futuro guardano al passato non è una novità. Sul fronte informatico, la voglia di vintage fino a oggi aveva interessato principalmente il mondo del gaming, con le riedizioni dei leggendari arcade anni Ottanta tornate disponibili sui dispositivi moderni grazie alle pazienti “trascrizioni” di programmatori e sviluppatori appassionati. Il mondo dei social network, tuttavia, pareva immune alla retromania digitale: la costante e frenetica proiezione verso il futuro del settore era considerata da studiosi e osservatori incompatibile con qualsiasi forma di nostalgia. Eppure pare che qualcosa stia cambiando.

All’inizio di questo febbraio è stato annunciato il ritorno sulla piazza di Turntable.fm, piattaforma nata nel 2011 che per prima cercò di unire le potenzialità dello streaming agli orizzonti delle reti social: Joseph Perla, uno dei cofondatori del servizio, ha fatto sapere di aver raccolto oltre 100mila dollari con una campagna di crowdfunding per il reboot della sua creatura, che dovrebbe compiersi - se non altro in fase beta - entro la fine del prossimo mese di aprile.

Quella di Spacehey, tuttavia, è un’operazione che non ha risvolti commerciali, e per questo - se possibile - ancora più interessante.

MySpace sbarcò sul Web nel 2003, quando Facebook era ancora in fase di lancio: la piattaforma ideata da DeWolfe, Anderson e Hart divenne, a metà anni Duemila, il social network più popolare del mondo, in grado di battere persino Google in quanto a traffico. Diventato imprescindibile per musicisti e artisti, fino al 2008 MySpace riuscì a mantenere il suo primato, per poi avviarsi verso un lungo e costante declino fatto di passaggi di mano, cali di utenza, attacchi hacker e incremento di concorrenti via via sempre più agguerriti. Il colpo di grazia arrivò nel 2019, quando venne rivelato che - a causa di una delle tante migrazioni imposte ai server nel corso delle vendite - 50 milioni di canzoni caricate sulla piattaforma nel corso degli ultimi dodici anni di attività sarebbero state da considerare definitivamente perse.

Se Facebook non è roba da Generazione Z, tanto meno lo è MySpace. Viene spontaneo quindi domandarsi perché un ragazzo di nemmeno vent'anni si sia deciso a volgere lo sguardo così indietro rispetto ai suoi orizzonti. Solo per puro spirito nostalgico? L’eventualità non è da escludere. Bisogna però considerare come, per gli over quaranta, l’evoluzione del mondo delle interazioni sociali sul Web sia una fatto essenzialmente estetico. Per i nativi digitali, invece, la faccenda è profondamente diversa. Perché c’era un tempo in cui i social network - lo dice la definizione stessa - servivano giusto per conoscere e farsi conoscere. L’epoca dell’hate speech, delle campagne di disinformazione o diffamazione, del cyberbullismo, delle challenge letali e di tutto quello che oggi fa finire le piattaforme sulle prime pagine dei giornali doveva ancora venire. Il diciottenne An - ammesso che si chiami così, e soprattutto che abbia davvero diciotto anni - la versione primigenia e “innocente” dei social non l’ha mai conosciuta, almeno di prima mano. E se fosse stato questo, più delle features cancellate dagli uffici marketing, ad averlo spinto a guardare al passato?