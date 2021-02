Sanremo 2021: altre presenze femminili (ma si chiede il rinvio del Festival)

Il gruppo delle affiancatrici di Amadeus sul palco dell'Ariston si amplia con le presenze annunciate di Luisa Ranieri, interprete della fiction "Lolita Lobosco", appena iniziata su Rai Uno con grandi ascolti (ma anche moglie di Luca Zingaretti, evidentemente nella speranza che il Commissario Montalbano faccia una comparsata alza-audience al Festival); Serena Rossi, reduce dal successo della fiction di Rai Uno "Mina Settembre"; e Simona Ventura. Si aggiungono a Matilda De Angelis, Elodie, Vittoria Ceretti e Barbara Palombelli.

Intanto, però, anche alla luce delle nuove restrizioni per ilponente ligure annunciate ieri, Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia eletto a Sanremo e portavoce dei gruppi di Forza Italia di Camera e Senato, ha diffuso una nota molto dura che riportiamo qui di seguito:

“Quale altra calamità naturale deve arrivare per convincere definitivamente la Rai a rinviare il festival di Sanremo? Con Sanremo circondata dalla zona rossa causa Covid che festival sarà? Chiedo da tempo insieme a Forza Italia di rinviare la manifestazione per rispetto alla città e di chi ne subirebbe l’umiliazione a cominciare dai commercianti. Ora che sarà istituita la zona rossa con la desertificazione totale di Sanremo potrà finalmente fare breccia un po’ di ragione? Me lo auguro ed è quello che tornerò chiedere all’amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini”.