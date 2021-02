Simona Molinari firma con BMG

Simona Molinari ha siglato un accordo discografico con BMG: il contratto, che arriva a sette anni dalla pubblicazione dell’ultimo disco di inediti dell’artista, “Casa mia”, prelude a un nuovo progetto da parte della cantante partenopea, che dovrebbe concretizzarsi entro l’inizio della prossima estate.

Al proposito la Molinari ha commentato:

“Si dice che c’è un momento nella vita in cui bisogna fare spazio affinché nuove cose possano arrivare e che i momenti di vuoto sono lí perché possano essere riempiti di vita. Io li ho riempiti di musica. Oggi entro a far parte di una nuova famiglia, con la quale condivido pensieri, visioni e obiettivi. Sono davvero contenta di lavorare con Dino Stewart e grata alla BMG tutta e al mio nuovo manager Marco Nuzzi per l’entusiasmo, la fiducia e la stima accordatami. Faró del mio meglio”.

Questo, invece, il commento di Dino Stewart, Managing Director di BMG Italia:

“Con Simona è stato feeling immediato ed è stato sorprendente vedere come, in questo periodo di incertezza collettiva, abbia una visione così coerente e lucida del suo futuro musicale”

Per festeggiare il nuovo sodalizio - e il suo compleanno, che cade oggi, 23 febbraio, così come il dodicesimo anniversario della sua prima partecipazione al Festival di Sanremo - la Molinari ha reso disponibili sui propri canali social ufficiali due nuove versioni di “Egocentrica”, il brano con cui ha partecipato nella categoria Nuove Proposte al Festival della Canzone Italiana del 2009: “Egocentrica (Una nuova me version)” e “Egocentrica (Live in the kitchen)”.

La seconda è una versione live del brano che l’artista ha realizzato durante l’emergenza sanitaria da Covid-19 lavorando a distanza con i suoi musicisti storici (Claudio Filippini al pianoforte, Nicola Di Camillo al basso, Fabio Colella alla batteria, Gian Piero Lo Piccolo al clarinetto) e Nicola Valente per la parte elettronica, mentre “Egocentrica (Una nuova me version)” è prodotta da Fabio Ilacqua, recentemente .coinvolto nella produzione del nuovo album di Ornella Vanoni nelle vesti di arrangiatore.