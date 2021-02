In lavorazione un biopic su Robbie Williams

E’ in arrivo un nuovo film biografico dedicato a una star internazionale della musica: come riferito da Deadline, un biopic incentrato sulla vita e sulla carriera dell’ex Take That Robbie Williams sarebbe giunto alle prime fasi di produzione. La regia della pellicola - che dovrebbe ripercorrere l’ascesa al successo e i periodi bui dell’attività artistica del cantante di Stoke-On-Trent - è stata affidata a Michael Gracey, già dietro la macchina da presa per il lungometraggio “The Greatest Showman”, che ha visto Hugh Jackman vestire i panni del fondatore del Circo Barnum Phineas Taylor Barnum.

“Come porteremo Robbie sul grande schermo per il momento è top secret”, ha spiegato il cineasta, che avrebbe già passato parecchio tempo con Williams per elaborare la rappresentazione del personaggio: “Voglio farlo in modo davvero originale. Ricordo di essere andato al cinema, da bambino, e di aver visto film che mi hanno lasciato senza fiato facendomi esclamare: ‘Questa è una roba che non ho mai visto’. Ecco: voglio che il pubblico, vedendo il mio film, provi la stessa sensazione”.

“L’approccio che abbiamo avuto per il momento è segretissimo”, ha aggiunto Gracey: “Quella che racconteremo è una storia fantastica, e voglio rappresentarla nella sua dura realtà anche nei momenti di pura fantasia.

Il mio non è il genere di film in cui si segue la narrazione di persone nate geni della musica. La cosa che mi ha fatto innamorare del progetto è che Robbie è un uomo qualunque, che ha sognato in grande, ha seguito i suoi sogni e ha raggiunto traguardi straordinari. Non è il miglior cantante o ballerino della storia, eppure è riuscito a vendere 80 milioni di dischi in tutto il mondo. Lui non si considera dotato di un talento straordinario, anche se ovviamente lo ha: quello che aveva era la forza di volontà, una visione e la sicurezza di dire: ‘Inseguirò i miei sogni’”.

Secondo le prime indiscrezioni, nella colonna sonora del lavoro non dovrebbe mancare una selezione di grandi hit dell’artista come "She's The One", "Angels" e "Let Me Entertain You". Al momento non sono state indicate le date né di fine delle riprese né quella della distribuzione nella sale.