Sanremo 2021, i testi delle canzoni: frasi scelte (un po' a cazzo)

Come da tradizione, oggi (martedì 23 febbraio) è arrivato nelle edicole il settimanale "Sorrisi e Canzoni" che storicamente ha l'anteprima esclusiva della pubblicazione dei testi delle canzoni del Festival.

I testi delle canzoni non andrebbero letti, ma ascoltati; non solo perché acquistano un senso solo se accompagnati dalla musica, ma anche perché spesso - molto spesso - sono sostanzialmente un pretesto per dare aria alla bocca dei cantanti.

Fra i 26 testi delle canzoni dei Big, pochi brillano per contenuti, significato e lessico - ma lasceremo a voi il piacere di scoprirli dalla prossima settimana.



Qui di seguito riportiamo solo delle pillole, dei brevissimi estratti scelti alla prima lettura. Un po' a cazzo, è vero - ma tanto è solo un gioco. No?

Aiello, "Ora"

"Mi tenevo le pezze gelide dietro al petto

ci tenevo a mostrarmi come un drago nel letto

mi sono perso nel silenzio delle mie paure

l'atteggiamento di uno stronzo, invece era terrore"

Annalisa, "Dieci"

"Siamo dentro i ghiacciai

dieci giorni in una notte

dieci bocche sul mio cocktail

se è più facile scrivimi"



Arisa, "Potevi fare di più"

"Non importa se sono vestita o son nuda

se da sopra il divano più niente ti schioda

a che serve truccarmi se nemmeno mi guardi

ero dentro i tuoi occhi ma tu non lo ricordi

noi di spalle nel letto più soli e bugiardi"



Bugo, "E invece sì"

"Voglio immaginarmi che non ho sbagliato

E che il paradiso è il mio supermercato

Con la birra in saldo e il poster di Celentano"



Colapesce e Dimartino, "Musica leggerissima"

"La senti nei quartieri

assolati

che rimbomba leggera

si annida nei pensieri

in palestra

tiene in piedi una festa

anche di merda"



Coma_Cose, "Fiamme negli occhi"

"Quando ti sto vicino sento

che a volte perdo il baricentro

galleggio in una vasca piena di risentimento

e tu sei il tostapane che ci cade dentro"



Ermal Meta, "Un milione di cose da dirti"

"Avrai il mio cuore a sonagli

per i tuoi occhi a fanale"



Extraliscio feat. Davide Toffolo, "Bianca luce nera"

"Bianca

di porcellana

nera

ossidiana

mi curi medicamentosa

mi pungi come ragno ortica

stringi forte calamita"



Fasma, "Parlami"

"Che di me

ti rimane solo addosso il tabacco

qualche foto e qualche vestito sparso"



Francesca Michielin e Fedez, "Chiamami per nome"

"In ascensore spreco un segno della croce e quindi?

So bene come dare il peggio non darmi consigli

Cerco un veleno che non mi scenda mai

Ho un angelo custode sadico"



Francesco Renga, "Quando trovo te"

"Le tue cose fuori posto

quelle scarpe sulle scale

mi portano da te"



Fulminacci, "Santa Marinella"

"Non cercarmi mai però incontriamoci

prima o poi senza volerlo

al reparto dei superalcolici"



Gaia, "Cuore amaro"

"A volte mi sveglio la sera

e strappo pensieri di seta

foglia nuda per strada

luna chiara nirvana"



Ghemon, "Momento perfetto"

"Ma quando poi sei senza chiave nel tuo inferno

ti scopri figlio unico e sei chiuso dall’esterno"



Gio Evan, "Arnica"

"Le partite sulla strada

Fare i pali con la maglia"



Irama, "La genesi del tuo colore"

"Ci vestiremo di vertigini

mentre un grido esploderà

come la vita quando viene"



La Rappresentante di Lista, "Amare"

"Nella strada infinita

la paura è la vita"



Lo Stato Sociale, "Combat Pop"

"Che bravo cantautore

con tutto questo dolore...

No, bella ‘sta canzone, eh,

ma che sfiga!"



Madame, "Voce"

"Dove sei finita amore

con me non ci sei più

e ti dico che mi manchi"



Malika Ayane, "Ti piaci così"

"A che serve resistere

ti desideri e vuoi scegliere

cosa muovere, quando spingere"



Maneskin, "Zitti e buoni"

"E buonasera signore e signori

fuori gli attori

vi conviene toccarvi i coglioni

vi conviene stare zitti e buoni"



Max Gazzé, "Il farmacista"

"Ma adesso aspetta cara, c’è un problema:

questa camicia m’incatena un po’…

Me l’hanno stretta a forza sulla schiena…

Non chiedermi perché, io che ne so!"



Noemi, "Glicine"

"Dietro di noi vedo giorni

spesi su treni infiniti

forse è solo che mi manca parte

di un passato lontano come Marte"



Orietta Berti, "Quando ti sei innamorato"

"Pericoloso sei ma è quello che vorrei.

Sembrava tanto eppure non ho niente

se non ti ho accanto tutto è apparente"



Random, "Torno a te"

"Oggi mi sento vivo

cercami e mi troverai

dentro le note che mai scriverei"



Willie Peyote, "Mai dire mai (La locura)"

"Sta roba che cinque anni fa era già vecchia

ora sembra avanguardia e la chiamano It-pop.

Le major ti fanno un contratto

se azzecchi il balletto e fai boom su TikTok"