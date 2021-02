Continua la serie di ripubblicazioni in vinile aperta a ottobre 2020 con la riedizione di "L'inerme è l'imbattibile" di Massimo Zamboni, "Si fa presto a dire... Brusco" di Brusco, "Psycosonica" dei Ritmo Tribale, "La domenica mattina" dei Matrioska, "Cosa facciamo?" delle Porno Riviste e "Nosta Signora della dinamite" di Giorgio Canali (molti dei quali sono andati esauriti già in preorder).

Il nuovo pacchetto di emissioni contiene tre dischi "storici" della scena alternativa italiana: "Cheope" dei Vallanzaska (1998), "Futuro imperfetto" dei Punkreas (2008), "Fino alla fine" delle Porno Riviste (1999), per la prima volta disponibili su vinile.

Ogni riedizione è in tiratura limitata (300 copie) e numerata.



Il preorder è già aperto su La Scena Dischi e Semplicemente Dischi.

Qui sotto le caratteristiche delle riedizioni.