Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ha annunciato oggi nuovi provvedimenti restrittivi per Ventimiglia e Sanremo.

Come informa SanremoNews, le restrizioni nei due distretti sanitari prevedono fra l'altro la chiusura di tutte le scuole; per il distretto di Ventimiglia (al momento, ma non si esclude che nei prossimi giorni possa riguardare anche Sanremo, dove, come è noto, dal 2 al 5 marzo è previsto lo svolgimento del Festival della Canzone) è previsto anche il divieto di asporto, di assembramento e lo spostamento tra i comuni.

I sindaci avranno facoltà, come già accaduto in situazioni analoghe, di vietare l'accesso ad alcune zone in giorni o fasce orarie considerati a rischio di eccessivo assembramento. .

Toti ha spiegato:



"Con questo provvedimento speriamo di raffreddare un picco pandemico che, se si prolungasse, potrebbe portare problemi nelle strutture ospedaliere di Asl 1. Speriamo che dieci giorni di misure ulteriormente restrittive possano essere efficaci".



Per il momento la città di Sanremo non è interessata dalle misure più restrittive; certo è che la situazione non appare confortante, e potrebbe generare ulteriori difficoltà per lo svolgimento del Festival.