Sanremo 2021, Amadeus pensa a un evento ‘risarcitorio’ per la città

Per compensare le perdite che la città di Sanremo patirà durante la settantunesima edizione del Festival della Canzone Italiana a causa delle restrizioni anti-Covid, il direttore artistico del popolare concorso canoro Amadeus starebbe pensando - in collaborazione con i vertici della RAI - a un evento musicale che, all’inizio della prossima estate, quando auspicabilmente l’emergenza sanitaria sarà ridimensionata, porti nelle strutture ricettive della cittadina ligure i visitatori costretti alla diserzione tra i prossimi 2 e 6 marzo.

A rivelarlo all’agenzia ANSA è stato Andrea Di Baldassarre, presidente di Confcommercio Sanremo, a margine di un incontro online con Amadeus, il sindaco Alberto Biancheri e i rappresentanti delle categorie economiche della città della riviera. Al proposito Baldassarre ha spiegato:

“Ci ha fatto piacere constatare come Amadeus sia vicino a Sanremo. Ci ha garantito che la Rai sta lavorando per portare in città, probabilmente a inizio estate, un evento che coinvolga tutta la città. Abbiamo chiesto un evento che faccia vivere le strade e l’economia della città. Contiamo che l’evento duri più di un giorno”