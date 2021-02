Spotify Stream On, in pillole ciò che è stato detto

Si è tenuto oggi Spotify Stream On, un evento virtuale in cui il fondatore e CEO della piattaforma svedese Daniel Ek è stato raggiunto da artisti, podcaster e storyteller.

Tra le dichiarazioni di Daniel Ek: "Credo che entro il 2025 potremmo avere fino a 50 milioni di creator sulla nostra piattaforma, la cui arte già oggi è apprezzata da un miliardo di utenti in tutto il mondo”. E Dawn Ostroff, advertising business officer di Spotify, ha aggiunto: “Prevediamo che entro il 2025, dal solo streaming, l'industria musicale supererà il picco raggiunto all'inizio del secolo”.

Queste, in pillole, le principali notizie e informazioni svelate durante l'incontro.

- Spotify ha pagato più di 5 miliardi di dollari di royalty nel 2020

- Spotify verrà lanciata in 85 nuovi mercati e in 36 nuove lingue

- Introduzione di nuovi strumenti e risorse per creator e artisti

- Nuovi storyteller di fama mondiale arrivano in esclusiva sulla piattaforma. Contenuti podcast esclusivi, tra questi: 'Renegades: Born in the USA' da Barack Obama e da Bruce Springsteen, 'Batman Unburied' nell'ambito di una partnership pluriennale con Warner Bros e DC, 'Tell Them, I am' di Higher Ground e condotto da Misha Euceph e il primo progetto di Ava Duvernay

Miglioramento della qualità del suono. Gli abbonati Premium in mercati selezionati potranno eseguire l'aggiornamento a Spotify HiFi entro la fine dell'anno

- Portare il futuro dell'audio nel presente: presentazione di una nuova partnership con Anchor e Wordpress, insieme a nuove funzionalità e possibilità di guadagno per i creator di podcast

- I miglioramenti a user e creator experience: Spotify è impegnata a fornire un'esperienza davvero personalizzata ad ogni utente, su larga scala. Non c'è una singola esperienza Spotify, ma oltre 345 milioni di esperienze Spotify diverse, una per ogni ascoltatore.

- Connettere creator di podcast e inserzionisti come mai prima d'ora: Annunciato Spotify Audience Network, il primo marketplace di pubblicità audio nel suo genere

- La modalità Discovery di Spotify, in cui le etichette possono scegliere le tracce da far apparire in modalità radio e autoplay in cambio di un tasso di royalty inferiore, ha aumentato del 30% gli stream per le etichette nel suo test. "Il risultato è un pagamento di royalty più elevato per gli artisti che hanno aderito al test".

Per tutti i dettagli sugli annunci di oggi, dai un'occhiata al blog di Spotify For the Record.