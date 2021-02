Pete Townshend è pronto per un nuovo album degli Who

Il chitarrista degli Who Pete Townshend ha dichiarato di essere pronto a registrare un nuovo album con la sua band dopo il lockdown. L'ultimo disco della band britannica, "Who" (leggi qui la recensione), risale al dicembre del 2019.

Parlando con il quotidiano inglese The Mirror, il 75enne Pete Townshend ha detto di avere lavorato a della nuova musica durante la pandemia e "vuole fare un altro disco" dopo il lockdown. Questo ciò che ha detto:

La scorsa settimana la leggendaria band londinese ha preso la decisione di cancellare il loro tour nel Regno Unito e in Irlanda, che avrebbe dovuto avere inizio il 5 marzo a Dublino per chiudersi il 29 marzo a Manchester, a causa della diffusione del Coronavirus.

Pete Townshend e il cantante Roger Daltrey hanno dichiarato:

"Siamo molto dispiaciuti di dover cancellare i nostri concerti in programma nel marzo 2021 nel Regno Unito e in Irlanda. Scusateci il ritardo ma volevamo attendere il più a lungo possibile per vedere se potevamo suonare. Tuttavia, come potete vedere, l'attuale situazione lo rende impossibile. Grazie per tutto il vostro meraviglioso supporto e speriamo di vedervi in futuro quando le condizioni lo permetteranno".