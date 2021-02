PMI al 71esimo Festival di Sanremo con dieci artisti in gara

Sono dieci gli artisti in gara al prossimo Festival di Sanremo le cui etichette sono legate a PMI, l’associazione dei Produttori Musicali Indipendente: a farlo sapere è la stessa associazione guidata da Mario Limongelli in una nota.

Tra i Big sono legati a PMI Malika Ayane, in gara con “Mi piace così” (Sugar); Coma_Cose con “Fiamme negli occhi (Asian Fake); Fulminacci con “Santa Marinella” (Maciste Dischi / Artist First); Ghemon con “Momento perfetto” (Carosello Records); La Rappresentante di Lista con “Amare” (Woodworm) e Madame con “Voce” (Sugar). Nella sezione Nuovo Proposte PMI schiera invece Avincola con “Goal!” (Leave Music), Elena Faggi con “Che ne so” (Artist First), Gaudiano con “Polvere da sparo” (Leave Music) e Wrongonyou con “Lezioni di volo” (Carosello Records).

“Questo dato conferma il ruolo importante delle aziende indipendenti, impegnate da sempre nella ricerca e nello sviluppo di nuovi progetti musicali, nonché nella promozione dell’innovazione e della diversità culturale”, ha commentato il presidente di PMI Mario Limongelli.