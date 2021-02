Blink-182: nel nuovo album anche Grimes e Pharrell Williams

Iniziano ad emergere i primi dettagli del nuovo album in studio dei Blink-182, l'ideale successore di "Nine" del 2019. Il disco, stando a quanto fatto sapere dal batterista Travis Barker in un'intervista concessa al podcast "Rock This" è "pronto al 60%" e potrebbe uscire entro la fine dell'anno. Le lavorazioni dell'album hanno visto la band pop punk californiana condividere lo studio con alcuni colleghi: tra questi anche Grimes (da poco diventata mamma di X Æ A-XII, il figlio avuto dall'imprenditore Elon Musk lo scorso anno), il rapper Lil Uzi Vert e Pharrell Williams. Barker si è sbottonato sulle sessions:

"C'è una canzone con Grimes che è davvero fantastica, la amo. E poi c'è anche un pezzo con Uzi e un altro che abbiamo fatto con Pharrell. Ma la traccia è più vicina al mondo del reggae che all'hip hop".

Rispondendo preventivamente alle critiche di quanti accuseranno i Blink-182 di flirtare con il rap facendo un pezzo con uno dei rapper del momento negli Usa (Lil Uzi Vert ha fatto parlare di sé anche per motivi extra musicali: recentemente si è fatto impiantare sulla fronte un diamante costosissimo, da 11 carati), il batterista ha detto: