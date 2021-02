Il "Malifesto" di Malika Ayane per Sanremo 2021: ritmo e groove

Quinto festival di Sanremo per Malika Ayane. La cantante sarà in gara con "Ti piaci così", scritta con Pacifico e con la musica composta da Alessandra Flora, Rocco Rampino. La canzone sarà seguita da un album per cui c'è un titolo, ma non ancora una data: il "Malifesto", il manifesto di Malika Ayane, uscirà comunque dopo il Festival.

Le parole chiave sono "groove" e "Ritmo", spiega Malika: "La canzone ha un testo per così dire ad uso, che fa da didascalia allla melodia, che è basata su un groove. È nata da una jam con Congo Rock, con un ritmo, un giro di accordi di Alessandra Flora e io ho assecondato la melodia con il canto". Si tratta della logica prosecuzione della "svolta" inizia con la collaborazione con i Jazzanova per "Naif" e proseguita con "Domino". "Quando ho iniziato a fare il lavoro con i Jazzanova è stato il momento in cui ho iniziato a spostarmi da quello che ci si aspettava da me. Tanto che su 'Domino' - che reputo il mio lavoro più bello - l’abbiamo portato così lontano che commercialmente non è andato bene. Una volta che capisci quello che non ti piace… Mi fa sorridere oggetto di aspettative rispetto ad un certo pop. Non mi fa più ansia, però: voglio divertirmi, se no chi te lo fa fare?"

E il Festival questo è, per Malika: Un'occasione per fare qualcosa di bello e per divertirsi e divertire. "Come sempre, il mio obbiettivo sarà non cadere dalle scale e non tirare stecche clamorose. Fare una buona figura che crei un po’ di dibattito e che permetta al mio lavoro di trovare la strada . Sanremo mi ha dato tanto, mi ha permesso di fare quello che volevo, È stato l’anno in cui l’italia è stata obbligata a rimanere a casa, l’anno in cui abbiamo bisogno di una carezza emotiva. Mi sono detta: se ho la possibilità di fare sanremo, sarei una sciocca a non andarci. Essere tra i 26 artisti che rappresenteranno la musica italiana è bello e positivo".

Dopo il Festival uscirà appunto "Malifesto", l'album: “Può sembrare ridondante, ma fa ironia sull’enorme quantità dei giochi di parole che si possono fare sul mio nome. Ho creato anche un cocktail, il malifestino, che è il compagno ideale di ascolto. Quello che ho capito in questo anno di immobbilità, in cui mi sono spesso sentita schiacciata, è che bisogna eprimersi, manifestare le proprie emozioni. Lo sfogo, naturalmente attraverso ciò non nuoce chi è attorno a noi. L’ho scritto in condivisione, e mi ha fatto capire l’importanza del collettivo e dell’universale nello sguardo delle cose"