Tra meno di un mese spedirà nei negozi e sulle piattaforme di streaming il suo nuovo album, il settimo della sua carriera, "Chemitrails over the country club". Ma Lana Del Rey pensa già alla sua prossima mossa discografica.

In una recente intervista concessa alla rivista britannica Mojo, la 35enne cantautrice americana ha rivelato di aver registrato un album di cover di canzoni country: potrebbe essere l'ideale successore di "Chemitrails over the country club". Lana Del Rey ha spiegato che il country ha sempre fatto parte del suo DNA artistico:

"Ho riascoltato 'Ride' e 'Video games' e ho pensato: c'è del country, qui. Voglio dire, non sono assolutamente canzoni pop. Così mi sono detta: 'Vediamo come queste influenze vengono fuori'. Non uso la steel guitar o robe del genere, ma mi viene fuori naturale".

Il nuovo album di Lana Del Rey uscirà il 19 marzo, a un anno e mezzo dal precedente "Norman fucking Rockwell". Il disco è stato anticipato dai singoli "Let me love you like a woman", "Chemitrails over the country club" e "White dress". Dentro c'è anche una cover di "For free" di Joni Mitchell, dall'album "Ladies of the Canyon".