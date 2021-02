Sanremo 2021, Amadeus conferma: Loredana Berté superospite

Dopo l'ultima partecipazione, quella del 2019, quando arrivò quarta - nonostante il grande successo di pubblico, testimoniato dalle numerose standing ovation che le riservò la platea dell'Ariston - con "Cosa ti aspetti da me", Loredana Berté si era ripromessa che sarebbe ritornata a Sanremo solo come superospite. L'invito è arrivato. Amadeus ha confermato stasera a "Che tempo che fa" che la voce di "Non sono una signora" sarà super ospite della prima puntata del Festival di Sanremo 2021, al via il 2 marzo.

La Berté canterà in anteprima assoluta - oltre a un medley di successi - il singolo "Figlia di.", sulla sua storia: ha compiuto 70 anni lo scorso settembre e li festeggerà con uno show su Rai1 in onda dopo il Festival, che lancerà proprio in occasione dell'ospitata a Sanremo. .

Madrina della prima serata del Festival (martedì 2) sarà Naomi Campbell: "Non l'ho ancora incontrata. Lei è dall'altra parte del mondo. Presenterà la prima serata insieme a me", ha detto Amadeus a "Che tempo che fa", in collegamento proprio dal Teatro Ariston insieme all'amico Fiorello. Che con l'ironia che lo contraddistingue ha detto: "L'atmosfera è meravigliosa. Tu non sai fuori dall'Ariston... C'era la sonda Perseverance che faceva foto. L'anno scorso ci collegammo di domenica dopo che eravamo stati alla festa di Sorrisi e Canzoni. Lo abbiamo fatto anche quest'anno. Solo che non c'erano né sorrisi né canzoni".

Elodie sarà madrina della seconda serata (mercoledì 3): "Farà una performance bellissima che sta preparando". L'attrice Matilda De Angelis affiancherà Amadeus e Fiorello nella terza (giovedì 4). Barbara Palombelli nella quarta (venerdì 5): "Credo abbia un record di ore di conduzione in tv". Ospite fisso di tutte le serate sarà Achille Lauro, che proporrà ogni sera un'esibizione. Presenza fissa anche quella di Zlatan Ibrahimovic.

Ieri la Rai ha confermato la notizia della positività di un membro dell'orchestra, per la precisione un chitarrista, al Covid-19. Il musicista è stato messo in quarantena: gli altri che avevano avuto contatti stretti con lui sono risultati negativi ai test rapidi. Le prove riprenderanno domani.