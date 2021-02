Round Hill lancia Sound Hill: alla conquista dei diritti connessi

Round Hill Music ha annunciato il lancio di una nuova divisione battezzata Sound Hill dedicata alla gestione dei diritti connessi.

Si tratta di una mossa dirompente perchè, mentre Round Hill raccoglieva per sè come etichetta i diritti secondari già dal 2015, ora il servizio viene esteso a tutti e si rivolge, pertanto, a produttori, ingegneri, musicisti, session men, artisti e proprietari di master di qualsiasi provenienza.

A capo di Sound Hill sarà Robert Brenner, già al vertice delle operazioni correlate alle royalties per la Round Hill: focus suo e del team che dirigerà sarà quella che è diventata una sorta di triade delle mansioni: "tagging" (ovvero: assicurarsi che il repertorio di qualsiasi artista sia registrato con accuratezza presso le società di diritti connessi in tutto il mondo); "tracking" (ossia: la tracciatura dei flussi di ricavo); e "data optimising" (la raccolta, archiviazione e correlazione di dati e metadati in maniera ottimizzata in funzione dei due precedenti compiti).

Ma questa non è che la base 'scolastica' della strategia di Sound Hill che invece, seguendo una linea di azione e di sviluppo che ha portato Round Hill a raccogliere centinaia di milioni pre-IPO, punta soprattutto all'attività finanziaria correlata ai diritti connessi. L'azienda acquisirà per contanti i diritti dai loro proprietari, in parte o in toto, anticipando denaro, incaricandosi dell'amministrazione e offrendo una commissione sulle royalties raccolte successivamente.

Qualora fosse servita, si tratta dell'ennesima conferma di quanto venga giudicato promettente il marketing dei cataloghi musicali, unita a una considerazione cinica ma economicamente sensata: il covid, lasciando a piedi musicisti e maestranze, ha posto molti artisti e musicisti nella posizione di volere massimizzare le proprie entrate e anticipare i flussi di ricavo attesi.

Proprio di recente Round Hill aveva reso nota l'acquisizione del catalogo dei Massive Attack.