Musica e listini: Spotify e Live Nation stupiscono ancora

Il 19 febbraio le borse mondiali hanno archiviato una settimana moderatamente negativa, nel cui ambito nemmeno i ‘titoli musicali’ hanno fatto faville.

Collegandoci a quanto osservato la scorsa settimana, notiamo innanzitutto che Vivendi non ha festeggiato la notizia della quotazione della sua Universal Music Group alla borsa di Amsterdam entro il 2021, lasciando sul terreno quasi il 6%. Restando in tema di label e dintorni, un calo anche per Warner Music Group mentre va bene bene la casa madre di Sony Music, Sony Corp, che continua a macinare punti in aumento, con una capitalizzazione ormai quasi doppia rispetto a quella di un anno fa.

Ha invece festeggiato CTS Eventim, anche se tecnicamente l’acquisizione del promoter tedesco Dreamhaus è stata annunciata a borse chiuse. La sua capitalizzazione sale verso la parità con la situazione pre-covid e, a testimonianza di un settore a cui la finanza attribuisce grande potenziale di risalita, fa ancora molto bene anche Live Nation (e chi si frega le mani è il Fondo Sovrano Arabo che in meno di un anno vede il suo investimento da 500 milioni di dollari nella casa madre di TicketMaster raddoppiare a un miliardo).

Continua a stupire l’andamenti di Sonos, che sale anche dopo un boom recentissimo e che in un anno ha ormai triplicato la sua capitalizzazione.

Continua invece a rifiatare il comparto big tech, con Amazon e Apple negative mentre Alphabet (Google e YouTube) registra un leggero aumento, in linea con l’andamento delle prime settimane del 2021.

Su Spotify, infine, cominciano a mancare le parole per commentare un andamento che sfida ogni polemica (la ripartizione e le proteste degli artisti), ogni previsione lugubre (ad esempio l’investimento nei podcast che sarebbe frustrato dalla nouvelle vague di Clubhouse) e si attesta ai suo massimi storici con un valore di 70 miliardi do dollari (per dire: il doppio di Vivendi).

Di seguito, il dettaglio dei titoli osservati in ordine alfabetico.