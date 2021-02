Tornano i Green Day, dopo "Father of all motherfuckers" e il progetto solista di Billie Joe Armstrong "No fun mondays". E lo fanno con "Here comes the shock": il singolo è in pieno stile Green Day, pop punk da ballare. Come la protagonista del video, una ragazza che si allena a tempo sulle note della canzone, con alle spalle un muro di amplificatori. Non è dato sapere, almeno per il momento, se il singolo anticipi un nuovo album della band californiana.

Lo scorso novembre Billie Joe Armstrong aveva rivelato di essere al lavoro su nuovi brani . In un'intervista concessa al New Musical Express aveva anticipato: "È possibile che il nuovo materiale arrivi molto prima del previsto: potremmo realizzare un EP, un disco vero e proprio o forse solo una nuova canzone, abbiamo diverse opzioni. La questione è solo aspettare che arrivi il momento giusto. Nei nuovi brani che sto componendo il tono è molto più autoironico e divertente. Questo non vuol dire che stiamo facendo un disco comico o roba simile. Da un lato è molto autobiografico e divertente, ma dall'altro, se lo ascolti bene, noti anche che c'è un certo tipo di commento sociale nei testi".