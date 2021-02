Bruce Springsteen torna in radio con un nuovo show che rientra nella serie "From my home to yours", inaugurata lo scorso aprile dal Boss subito dopo l'esplosione della pandemia da Covid-19. "Da casa mia alle vostre" nel vero senso della parola: il rocker si collega infatti dalla sua casa di Colts Neck in New Jersey e parla ai fan, facendogli ascoltare anche alcune canzoni.

Il diciottesimo episodio del ciclo andrà in onda su SiriusXM il prossimo mercoledì, 24 febbraio. Lo ha annunciato Jim Rotolo, lo speker della E Street Radio, la radio tematica dedicata a Springsteen e compagni, svelando anche le prime anticipazioni sul nuovo show: il tema sarà "New Born Soul". Dovrebbe essere dunque il concetto di rinascita al centro del nuovo appuntamento di "From my home to yours": spenderà qualche parola anche sul nuovo corso della politica americana, inaugurato lo scorso 20 gennaio, esattamente un mese fa, dall'insediamento del neopresidente Joe Biden?

Il rocker di "Born in the U.S.A." è stato tra le star della musica pop e rock americana che hanno partecipato ai festeggiamenti legati al giuramento dell'ex vice di Obama, che lo scorso novembre ha battuto Donald Trump alle elezioni presidenziali. Springsteen ha preso parte a "Celebrating America", lo show trasmesso in tv dai principali network televisivi la notte dell'insediamento di Biden, condotto da Tom Hanks. Il cantante ha suonato chitarra e voce la sua "Land of hope and dreams" sulle scalinate del Lincoln Memorial di Washington.

Chissà che a margine dello show Springsteen non racconti anche la sua versione della storia dell'arresto per guida in stato di ebbrezza, pubblicata all'inizio del mese da TMZ, che ha spinto Jeep a ritirare lo spot con protagonista il Boss trasmesso in tv durante il Super Bowl.