Morgan torna in tv dopo l'espulsione da Sanremo. E canta Lou Reed

Lo avevamo lasciato chiuso nella sua stanza d'albergo a Sanremo, alle prese con una serie di post e di storie contro Amadeus (reo di averlo escluso dai big del Festival di Sanremo 2021) e contro la Rai (per la scelta dei vertici di viale Mazzini di radiarlo, dopo le dure dichiarazioni rivolte al conduttore, dalla giuria di Sanremo Giovani). Lo avevamo poi rivisto sul piccolo schermo, su Rai3, a dicembre, nei panni di cerimoniere del Premio Tenco: solo che l'esibizione era stata registrata a ottobre. Di fatto, il ritorno di Morgan in un programma Rai si è concretizzato ieri sera, in occasione della prima serata della rete ammiraglia dedicata a Patty Pravo. Il programma è stato registrato all'inizio del mese.

Legato alla cantante veneziana da una lunga amicizia, l'ex leader dei Bluvertigo l'ha omaggiata cantando "I giardini di Kengsinton", riscrittura in italiano - firmata da Maurizio Monti e Paolo Dossena - della celebre "Walk on the wild side" di Lou Reed. Patty Pravo incise il pezzo nel 1973 per l'album "Pazza idea". Accompagnandosi con un ukulele, Morgan ha mischiato il brano in italiano con l'originale di Lou Reed in inglese, contenuto nell'album "Transformer" del 1972, duettando con la stessa Patty Pravo (salvo poi rimanere solo al piano per una cover di "Pensiero stupendo").

Già lo scorso dicembre, dopo il putiferio sanremese, il direttore di Rai1 Stefano Coletta aveva fatto sapere di aver perdonato il cantautore : "Lo conosco dai tempi di Rai3, penso che abbia una sensibilità che supera ogni visione banale della vita, ma fa anche rima con un maledettismo che non è solo provocatorio. Ovviamente ho condiviso la scelta di escluderlo da Sanremo Giovani fatta da Amadeus perché ha superato il codice di rispetto. Ma gli voglio bene e penso che viva il lavoro come una famiglia di cui ha bisogno: spero ci sia modo di fare altre cose insieme".

Da ormai qualche settimana a questa parte Morgan sta pubblicando sui suoi canali social ufficiali, uno dopo l'altro, i brani che aveva fatto ascoltare ad Amadeus per Sanremo 2021, ma che sarebbero stati scartati dal conduttore e direttore artistico del Festival. L'ultimo della serie è "Foto nella mailbox", pubblicato proprio questa settimana.