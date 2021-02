Classifiche, tutte le novità della settimana del 19 febbraio: inarrestabili Mace & Co.

Ancora successi per Mace e la sua brigata, in classifica. Per la quinta settimana consecutiva "La canzone nostra", il singolo realizzato dal produttore milanese insieme a Blanco e a Salmo, è al primo posto della classifica Fimi dei singoli più ascoltati e scaricati in Italia. L'album "OBE" resiste invece al secondo posto tra gli album, cedendo questa settimana la prima posizione a "OK", l'ultimo disco di inediti di Gazzelle.

La classifica Top Album FIMI Top of the Music della settimana dal 12 al 18 febbraio 2021, che vede il cantautore romano debuttare alla prima posizione, segnala anche i seguenti nuovi ingressi:

“Petrichor” di Mr. Rain (5)

“Garbage” di Nitro (13)

“Death by rock and roll" dei Pretty Reckless (66)

"Servizio funebre II" di Chicoria (71)

La classifica Top Singoli FIMI Top of the Music della settimana dal 12 al 18 2021, che vede nuovamente al primo posto " La canzone nostra " di Mace, Blanco e Salmo, segnala i seguenti nuovi ingressi:

"Coltellata" di Gazzelle e ThaSupreme (4)

"Blu" di Gazzelle (22)

"Però" di Gazzelle (24)

"7" di Gazzelle (33)

"GBTR" di Gazzelle (37)

"OK" di Gazzelle (40)

"Un po' come noi" di Gazzelle (52)

"Calling my phone" di Lil Tjay & 6Lack (73)

"We're good" di Dua Lipa (80)

"Astronaut in the ocean" di Masked Wolf (84)

La classifica Radio Airplay, che vede ancora “Venere e Marte” di Takagi & Ketra con Frah Quintale e Marco Mengoni al primo posto, segnala come nuovi ingressi:

"We're good" di Dua Lipa (27)

"Right now" di Sophie and the Giants (28)

"Aggio perzo 'o suonno" di Neffa e Coez (30)

"Finché le stelle non brillano" di B3N (54)

"Mal d'amore" di Claudio Baglioni (76)



Il più alto nuovo ingresso è quello di “We're good" di Dua Lipa, alla ventisettesima posizione.

La classifica Airplay Absolute Beginners degli artisti esordienti più trasmessi in radio della settimana vede stabile al primo posto “Vittoria” di Casadilego, la vincitrice di X Factor 2020 La classifica Billboard Hot 200 degli album, che vede per la quinta settimana consecutiva in vetta “Dangerous: The Double Album” di Morgan Wallen, segnala i nuovi ingressi di:

"The highlights" di The Weeknd (2)

"Medicine at midnight" dei Foo Fighters (3)

"Shiesty season" di Pooh Shiesty (4)

“The highlights” di The Weend, reduce dall'esibizione al Super Bowl, è il più alto nuovo ingresso, alla posizione numero due.

La classifica Billboard Hot 100 dei singoli, che riconferma “Driver License” di Olivia Rodrigo come brano più venduto, segnala i nuovi ingressi di:

"Up" di Cardi B (2)

"Time today" di Moneybagg Yo (37)

"Neighbors" di Pooh Shiesty ft BIG30 (51)

"GNF (OKOKOK)" di Polo G (55)

"Glad you exist" di Dan + Shay (63)

"Provide" di G-Eazy (64)

"Box Of Churches" di Pooh Shiesty Featuring 21 Savage (81)

"My head and my heart" di Ava Max (82)



"No more parties" di Coi Leray (84)

"Bandido" di Myke Towers & Juhn (87)

"Lifestyle" di Jason Derulo feat. Adam Levine (95)

"Quicksand" di Morray (100)

“Up” di Cardi B è il più alto nuovo ingresso, alla posizione numero due.

La UK Charts album vede debuttare in prima posizione “Tyron” del rapper Slowthai e segnala i seguenti nuovi ingressi:

“Who I am" dei Pale Waves (3)

"Death by rock and roll" dei Pretty Reckless (6)

"Look at the mon - Live at Phoenix Festival" di David Bowie (16)

"We will ride" degli Inglorious (63)

"Glowing in the dark" di Django Django (68)

"Music" di Sia (90)

"Ok human" degli Weezer (91)

"Stage fright" dei The Band (93)

La UK Charts singoli della settimana dal 12 al 19 febbraio, che vede ancora al primo posto "Drivers license" di Olivia Rodrigo, segnala i nuovi ingressi di:

"Calling my phone" di Lil Tjay & 6Lack (2)

"Love story (Taylor's version)" di Taylor Swift (12)

"Commitment issue" di Central Cee (23)

"We're good" di Dua Lipa (25)

"Uk Uhn" di United Kingdolls (27)

"Siberia" di Headie One ft. Burna Boy (35)

"Cancelled" di Slowthai e Skepta (39)

"Big" di Rita Ora (53)

"Mixed emotions" di Abra Cadabra (54)

"Cover me in sunshine" di Pink & Willow Sage Hart (60)

"Terms" di Slowthai (71)

"Jumpout" di Skrapz feat Nines (91)

"Calling my phone" di Lil Tjay & 6Lack è il più alto nuovo ingresso, alla posizione numero due.

Classifiche: speciale e aggiornamenti continui qui.