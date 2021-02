Il cantante mascherato: Sergio Assisi eliminato, era lui il Gatto

C'era Sergio Assisi sotto la maschera del Gatto del talent show "Il cantante mascherato". La quarta puntata del programma è andata in onda ieri sera su Rai1 e si è conclusa proprio con l'eliminazione del personaggio del Gatto. La maschera è stata sconfitta allo spareggio da quella della Farfalla: a votare le esibizioni il pubblico da casa tramite le preferenze espresse sui social network, che hanno premiato la Farfalla (57%) e non il Gatto (43%). A togliersi la maschera è stato dunque il Gatto: sotto c'era l'attore e regista napoletano Sergio Assisi, già conduttore nel 2018 del PrimaFestival e in passato concorrente di "Tale e quale show". La seconda eliminazione è stata rinviata alla prossima settimana.