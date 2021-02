Marco Mengoni canta Lucio Dalla a Bergamo, stasera su Rai1

Marco Mengoni sarà protagonista questa sera su Rai1 di una speciale esibizione registrata a Bergamo a un anno dall'esplosione della pandemia in Italia. Il cantante laziale canterà una delle canzoni più note del repertorio di Lucio Dalla, "L'anno che verrà", in questi mesi riscoperta e reinterpretata in chiave attuale.

L'esibizione andrà in onda subito dopo l'edizione serale del Tg1, alle 20.35. È stata registrata negli scorsi giorni in Piazza Vecchia, nel comune lombardo: Mengoni sarà accompagnato da pochi musicisti e si esibirà nella piazza vuota.

Era il 21 febbraio del 2020 quando l'anestesista e rianimatrice Annalisa Malara dell'Ospedale di Codogno insospettita dai sintomi di un paziente, Mattia Maestri, insistette per farlo sottoporre al tampone per il Covid-19: sarebbe stato definito il "paziente 1", il primo caso accertato in Italia.

Non è la prima volta che Mengoni canta Dalla. Nel 2011, qualche mese prima dell'improvvisa scomparsa del cantautore bolognese, i due duettarono sulle note del rifarimento di "Meri Luis" incluso all'interno della raccolta di Dalla "Questo è amore": “Ha una personalità internazionale, mi sembra quasi Prince", ebbe a dire la voce di "Caruso" sul cantante laziale. Il 4 marzo del 2013, dopo aver vinto il Festival di Sanremo con "L'essenziale", Mengoni fu ospite del concerto tributo a Dalla in Piazza Grande a Bologna e per l'occasione reinterpretò - oltre alla stessa "Meri Luis" - anche "Tu non mi basti mai", accompagnato da Stefano Di Battista.