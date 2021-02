Addio a Miles Cooper Seaton, membro fondatore degli Akron/Family

E' morto all'età di 41 anni Miles Cooper Seaton, uno dei membri fondatori del gruppo rock sperimentale Akron/Family. La sua causa della morte è al momento ignota.

Seaton era nato in California, ma si era trasferito con la famiglia a Seattle quando era giovane. All'inizio degli anni 2000, ha incontrato Seth Olinsky, Ryan Vanderhoof e Dana Janssen a New York, dove si era trasferito per cercare di mettersi in luce nel campo della musica.

Nel 2006 conversando con Foggy Nations disse: "Voglio dire, ti trasferisci lì e trovi il peggior lavoro immaginabile, ed è una merda, non hai soldi ed è davvero freddo. E così quando ci siamo incontrati e suonavamo quella era la cosa più felice che ci stava succedendo. E quando stavamo registrando, intendevo suonare per ore e ore. Uscivano davvero tante cose."

Come gli altri membri degli Akron/Family, Seaton aveva un ruolo polistrumentale. I loro primi album sono stati pubblicati dalla Young God Records: "Akron/Family" (2005), "Akron/Family & Angels of Light" (2005), "Meek Warrior" (2006) e "Love Is Simple" (2007). I loro ultimi tre album sono stati pubblicati dalla Dead Oceans: "Set ’Em Wild, Set’ Em Free" (2009), "Akron/Family II: The Cosmic Birth and Journey of Shiniju TNT" (2011) e "Sub Verses" (2013).

Chiusa la attività con gli Akron/Family, Seaton ha continuato a fare musica con il proprio nome, pubblicando "Notes from the Interior" del 2013 e "Functional Music Vols 1 & 2" del 2015. Il suo ultimo album è "Phases in Exile" del 2017.

Brad Cook lo ha ricordato così: "Dannazione, Miles. Eri una cometa. Sei atterrato nella mia vita e hai cambiato tutto. La prima volta che ho sentito la tua musica è cambiato tutto per me. All'epoca non ti conoscevo ma mi ha cambiato. Poi siamo diventati amici e la nostra amicizia mi ha cambiato. Hai aperto tutte le porte."

Il co-fondatore dell'etichetta discografica Dead Oceans Phil Waldorf ha invece scritto: "Miles era una persona unica nel suo genere, in una band unica nel suo genere. È un impeto di emozioni. Gli Akron/Family sono il tipo di band che sottolinea l'intera ragione per cui esiste la Dead Oceans. Mi sento fortunato ad aver conosciuto Miles e triste dovergli dire addio."