Jethro Tull, esce una edizione speciale dell'album "A" per il 40° anniversario

Il prossimo 16 aprile verrà pubblicata una nuova raccolta dei Jethro Tull composta da 3 CD e 3 DVD, per celebrare il quarantesimo anniversario dell'uscita di "A", album che la band britannica pubblicò nell'agosto 1980.

Inizialmente il disco venne concepito come opera solista del fondatore della band Ian Anderson, il titolo dell’album formato da una sola lettera fa riferimento alle registrazioni in studio che erano appunto indicate con “A” per Anderson. Quando l’album fu concluso, l’etichetta del gruppo, la Chrysalis, insistette che venisse attribuito ai Jethro Tull, nonostante includesse solo due membri della line-up precedente: Anderson e il chitarrista Martin Barre.

Il disco venne prodotto da Ian Anderson e Robin Black, "A" è stato registrato a Londra durante l’estate del 1980 presso Maison Rouge Mobile e i Maison Rouge Studios. Oltre ad Anderson e Barre, la band includeva Dave Pegg (basso, mandolino) e Mark Craney (batteria), insieme al musicista ospite, l'ex Roxy Music Eddie Jobson alle tastiere, sintetizzatori e violino elettrico.

Per questa nuova raccolta, l’album è stato ampliato con cinque tracce inedite tratte dalle sessioni di registrazione, con una registrazione alternativa del singolo “Working John, Working Joe” una versione estesa di “Crossfire” e la registrazione tagliata di “Coruisk”.

"A (A La Mode) (The 40th Anniversary Edition)" include anche una registrazione live dell’intero concerto della band presso la Los Angeles Sports Arena tenutosi nel novembre 1980. La performance include i nuovi brani di "A" (“Black Sunday” “Batteries Not Included” e “Uniform”) al fianco di hit più datate, come “Aqualung” “Heavy Horses” e “Songs From The Wood”. Alcune di queste tracce registrate dal vivo apparirono per la prima volta nel 1981 su "Slipstream", una raccolta video originariamente pubblicata su VHS e Laserdisc. Anche l’intero video di "Slipstream", che fece il suo debutto DVD nel 2004, è incluso in questa edizione per l’anniversario. Anche in questo caso, il contenuto è stato nuovamente remixato da Steven Wilson. Tutto ciò con copertina rigida contenente un DVD, un libro che narra l’estesa storia dell’album, annotazioni per ogni traccia scritte da Ian Anderson, fotografie rare e altro ancora.

Tracklist:

Disc One: Original Album and Associated Tracks (Steven Wilson Stereo Remix)

1. “Crossfire”

2. “Fylingdale Flyer”

3. “Working John, Working Joe”

4. “Black Sunday”

5. “Protect And Survive”

6. “Batteries Not Included”

7. “Uniform”

8. “4.W.D. (Low Ratio)”

9. “The Pine Marten’s Jig”

10. “And Further On”

Associated Tracks

11. “Crossfire” (Extended Version)

12. “Working John, Working Joe” (Take 4)

13. “Cheerio” (Early Version)

14. “Coruisk”

15. “Slipstream Intro”

Disc Two: Live at the LA Sports Arena 1980 (Part 1) (Steven Wilson Stereo Remix)

1. “Slipstream Intro”

2. “Black Sunday”

3. “Crossfire”

4. “Songs From The Wood”

5. “Hunting Girl”

6. “The Pine Marten’s Jig”

7. “Working John, Working Joe”

8. “Heavy Horses”

9. Band Instrumental Intro

10. “Skating Away On The Thin Ice Of The New Day”

11. “Instrumental” (including flute solo)

Disc Three: Live at the LA Sports Arena 1980 (Part 2) (Steven Wilson Stereo Remix)

1. Trio Instrumental

2. Keyboard solo

3. “Batteries Not Included”

4. “Uniform” (including drum solo instrumental)

5. “Protect and Survive” (including violin solo)

6. “Bungle In The Jungle”

7. Guitar Solo/Bass solo intro to encore

8. “Aqualung”

9. “Locomotive Breath”/Instrumental/”Black Sunday” (reprise)

DVD One: Original Album and Associated Tracks (Audio Only)

Contiene i remix dell’album eseguiti nel 2020 da Steven Wilson e 5 tracce associate in DTS e Dolby AC 3, 5.1 surround, e stereo 96/24 LPCM. Trasferimento del master dell’LP originale in 96/24 LPCM

DVD Two: Live At The LA Sports Arena November 1980

(Audio Only)

Contiene il mix del concerto eseguito da Steven Wilson nel 2020 in DTS e Dolby AC 3, 5.1 surround e stereo 96/24 LPCM

DVD Three: Slipstream Video

(Video)

Con tracce audio remixate da Steven Wilson in DTS e Dolby AC 3, 5.1 surround e stereo 96/24 LPCM