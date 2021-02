Tra gli ospiti legati al mondo del calcio che saliranno sul palco del festival di Sanremo oltre all'attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic – che presenzierà in tutte le cinque serate della manifestazione, dal 2 al 6 marzo – l'ANSA riporta che ci sarà anche, per una sola serata, l'ex calciatore serbo e ora allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic: "Ho sentito Amadeus stamattina.

Sì, vado a Sanremo, io e Ibra canteremo: due zingari sul palcoscenico. Per fortuna non ci sarà il pubblico, perché non so né ballare, e questo lo avete già potuto vedere, non so neppure cantare. Zlatan è un po' meglio di me a ballare, ma pure lui a cantare. male male. Voi italiani avete una grande musica. Personalmente mi piace 'Io vagabondo'. In Italia c'è tutto, in questo paese si sta bene".