Arrestato il cantante Belo per un concerto non a norma con le misure di prevenzione del Covid-19

La star del samba Marcelo Pires Vieira, noto come Belo, è stato arrestato dalla polizia brasiliana in seguito a uno spettacolo tenuto lo scorso 12 febbraio. L'agenzia di stampa EFE lo ha descritto come un "grosso concerto" in una scuola statale a Parque Uniao, una favela nel nord di Rio de Janeiro.

Secondo la polizia, lo spettacolo è avvenuto senza avere l'autorizzazione e senza le misure preventive atte a prevenire la diffusione del Covid-19, compresa la mascherina. Per prevenire e contenere l'epidemia da Coronavirus quest'anno tutti gli eventi, le feste e i concerti relativi al noto Carnevale della città brasiliana sono stati banditi.

Oltre alle evidenti violazioni delle restrizioni sul coronavirus, la polizia sospetta che il concerto, tenutosi la prima notte del Carnevale di Rio, sia stato organizzato e finanziato dai trafficanti di droga che operano fuori dalla favela dove si è svolto. Lo spettacolo infatti “avrebbe potuto svolgersi solo con l'autorizzazione dei capi della banda che controlla il traffico di droga”.

Il filmato del concerto, ripreso sia dai partecipanti che dagli elicotteri delle tv, sono stati trasmessi dalla televisione brasiliana e si può notare la grande folla convenuta nella scuola. Gustavo de Mello de Castro, capo del commissariato per la droga della polizia civile, ha ordinato l'arresto di quattro persone, tra queste anche Belo. Una dichiarazione dell'addetto stampa di Belo afferma che il cantante è stato assunto da una società di produzione che aveva promesso di rispettare tutti i protocolli di salute e sicurezza e di avere il permesso di organizzare l'evento.