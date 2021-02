Achille Lauro: prima del festival di Sanremo esce il singolo "Solo noi"

Nell'attesa di vederlo protagonista dal 2 al 6 marzo sul palco del teatro Ariston di Sanremo, quando sarà ospite fisso lungo tutta la durata del festival della canzone italiana, Achille Lauro ha pubblicato il nuovo singolo "Solo noi", anticipazione del nuovo album atteso per la prossima primavera. L'ultimo disco di inediti di Lauro De Marinis, questo il vero nome del cantautore, risale al settembre 2019 quando venne pubblicato "1969" (leggi qui la recensione).

Questa la presentazione del brano da parte del musicista romano: “Dedicata alla mia generazione. Generazione sola, senza età, folle, sconsiderata, immorale, senza libertà ma al tempo stesso libera. Cresciamo soli, scegliamo la nostra vita e ne decidiamo la fine. E a noi sta bene così. “Solo noi" è il primo singolo che anticipa il nuovo me stesso. Ho messo da parte chi ero. Sto rinascendo per l'ultima volta perché voglio lasciare una traccia eterna.”

Il direttore artistico e conduttore del festival di Sanremo 2021 Amadeus, annunciando lo scorso dicembre la partecipazione di Achille Lauro in qualità di ospite non nascose il suo entusiasmo e dichiarò: "Sta preparando 5 quadri. A me piace chiamarli così. Sono 5 cose bellissime, un'esibizione più bella dell'altra."