Iconic Artists Group rileva una quota del ‘marchio’ Beach Boys

Iconic Artists Group, società guidata dal veterano dell’industria dell’intrattenimento americana Irving Azoff - in passato già ai vertici di Ticketmaster e Live Nation oltre che della società di management Front Line - ha fatto sapere di essere entrata in possesso di una quota di partecipazione agli asset dei Beach Boys, una delle band più rilevamenti nella storia della musica americana contemporanea: l’accordo riguarderà solo in parte il catalogo della formazione di “Pet Sounds” - che resterà per la maggior parte in controllo del gruppo Universal, dopo il passaggio di mano dalla EMI nel 2012 per quasi due miliardi di dollari - ma includerà lo sfruttamente del marchio, quello delle registrazioni e dei memorabilia.

“Abbiamo le registrazioni originali e abbiamo le edizioni, ma la nostra capacità di ottenere il massimo da questo gruppo si basa sulla capacità di lavorare con la band”, ha spiegato Bruce Resnikoff di UMG: “Iconic rappresenterà i Beach Boys in un modo che non farà che aumentare il valore per tutti”. Secondo indiscrezioni di stampa l’operazione sarebbe costata a Azoff una cifra compresa tra i 100 e i 200 milioni di dollari.

“Sono un tesoro americano”, ha commentato il manager a capo di Iconic Artists Group a proposito della formazione di Brian Wilson, Mike Love e Al Jardine: “Sono onorato che i Beach Boys si siano affidati a Iconic per preservare e far crescere la loro eredità, e sono entusiasta che vogliano continuare a investire nella crescita dell'incredibile marchio culturale che hanno creato”.

“I Beach Boys e le nostre canzoni sono state una delle grandi gioie delle nostre vite”, hanno fatto sapere - in un comunicato congiunto - Wilson, Love e Jardine: “Aspettando l'imminente sessantesimo anniversario del gruppo, volevamo un partner che ci aiutasse ad espandere le opportunità per il nostro marchio, pur continuando a preservare la nostra tradizione di band la cui musica trascende la prova del tempo. Siamo fiduciosi che Irving e Iconic siano i partner ideali, e che la nostra eredità sia nelle migliori mani possibili”.