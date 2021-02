Crowded House, esce il nuovo album "Dreamers Are Waiting"

A undici anni di distanza dal loro ultimo album, "Intriguer" (leggi qui la recensione), il prossimo 4 giugno tornano sul mercato i Crowded House con un album intitolato "Dreamers Are Waiting", anticipato dalla uscita del primo singolo "To the Island".

La formazione australiana è ora composta dai membri fondatori Neil Finn e Nick Seymour, oltre che da Mitchell Froom e dai figli di Neil, Liam Finn ed Elroy Finn. L'album ha preso forma prima del lockdown dovuto alla pandemia da Covid-19 ed è stato completato a distanza.

Il frontman Neil Finn ha spiegato: "Abbiamo avuto la fortuna di registrare in studio poco prima del lockdown e così abbiamo iniziato questo album con i brani della band registrati dal vivo in una stanza, pieni di carattere ed energia".

I Crowded House hanno in programma di andare in tour in Nuova Zelanda il prossimo mese di marzo e poi di portare, quanto prima, le canzoni del nuovo album dal vivo in tutto il mondo.

Continua Finn a raccontare come ha preso forma il disco: “Abbiamo trascorso il nostro anno più strano, il 2020, a distanza l'uno dall'altro ma connettendoci quotidianamente, scambiandoci file e completando i brani. Ora siamo molto entusiasti e felici di essere tornati insieme in una stanza, a provare, prima di suonare dal vivo di fronte al pubblico in Nuova Zelanda e presto speriamo nel resto del mondo".

Per il ritorno discografico della sua band Neil Finn desiderava che il nuovo lavoro fosse diverso dagli album precedenti, continuando comunque a mantenere il loro suono. "Ho sempre avuto paura di ripetere le stesse formule e, in qualche modo, questo mi sembra un modo nuovo e autentico per riavvicinarci ai Crowded House oggi con la consapevolezza di tutta la nostra storia e di dove, come e perché tutto iniziò."

Tracklist:

1. ‘Bad Times Good’

2. ‘Playing With Fire’

3. ‘To The Island’

4. ‘Sweet Tooth’

5. ‘Whatever You Want’

6. ‘Show Me The Way’

7. ‘Goodnight Everyone’

8. ‘Start Of Something’

9. ‘Too Good For This World’

10. ‘Real Life Woman’

11. ‘Love Isn’t Hard At All’

12. ‘Deeper Down’