Bon Jovi, guarda il video di "Story of Love"

E' stato pubblicato il video di "Story Of Love", canzone inclusa nell'ultimo album dei Bon Jovi "2020" (leggi qui la recensione), pubblicato lo scorso mese di ottobre. Il disco è stato co-prodotto da John Shanks e Jon Bon Jovi.

“Story of Love” tocca il tema della genitorialità, con versi quali: “i padri amano le figlie, così come la madre ama i figli”. Il testo è stato ispirato dalla famiglia di Jon: “mi sono seduto per scrivere una canzone per i miei figli”. Il brano percorre un viaggio attraverso il cerchio della vita, dove il bambino diventa come i propri genitori che intanto stanno invecchiando. “Mi sono reso conto che stavo parlando della mia intera famiglia, dei miei figli, mia moglie e i miei genitori”, ha commentato Jon.

La clip, rimanendo fedele al testo della canzone, offre uno sguardo personale e profondo sulla vita della famiglia del cantante, accompagnato da foto e video amatoriali inediti. Riflette Jon Bon Jovi: “Anche se ho scritto "Story of Love" sulla mia famiglia, spero che quando le persone ascolteranno la canzone e guarderanno il video, vi rivedranno se stessi e la propria famiglia".