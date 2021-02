Proteste in Spagna per l’arresto di Pablo Hasél, condannato per insulti ai reali iberici

Tra lo scorso 16 febbraio e ieri sera in alcune città della Spagna si sono verificati scontri e manifestazioni a seguito dell’arresto avvenuto martedì di Pablo Hasél, il rapper condannato a nove mesi di carcere con l'accusa di "esaltazione del terrorismo e ingiurie alla Corona e alle istituzioni dello Stato" attraverso i testi delle sue canzoni e alcuni suoi tweet.

Lunedì 15 febbraio Pablo Rivadulla Duro - questo il nome all’anagrafe del cantante, classe 1988 - si è arroccato con alcuni sostenitori in un edificio dell’Università di Lleida, in Catalogna, dove il giorno seguente hanno fatto irruzione i Mossos d’Esquadra, la polizia catalana, per portarlo in carcere, dove il rapper si sarebbe dovuto presentare spontaneamente entro lo scorso 12 febbraio.

Le manifestazioni, che martedì a seguito dell’arresto di Pablo Hasél si erano tenute solo in Catalogna, ieri sera si sono estese anche a Madrid. Stando a quanto riportato da “Sky TG 24” l’ultimo bilancio degli scontri avvenuti tra coloro che hanno manifestato a supporto del rapper e le forze dell’ordine è di 43 persone arrestate e 9 feriti. Oltre che a Barcellona, in Catalogna sono stati registrati scontri a Girona e Lleida.