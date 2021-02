Amadeus: 'Spostate le prove degli Extraliscio, ci auguriamo di averli in gara a Sanremo'

A seguito della notizia di ieri che Moreno Conficconi degli Extraliscio - in gara al settantunesimo del Festival di Sanremo con il brano "Bianca luce nera” con Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti - è risultato positivo al tampone rapido per il Coronavirus, Amadeus è intervenuto questa mattina in collegamento da Sanremo a Radio2 Social Club.

Il direttore artistico e conduttore dell’edizione 2021 della manifestazione ha fatto sapere: "Fortunatamente mancano 15 giorni al Festival: sono state spostate in avanti le prove degli Extraliscio, ci auguriamo che tutto possa rientrare e che possano essere presenti in gara”.

Conficconi - tra i componenti principali degli Extraliscio (leggi qui il profilo completo) insieme a Mirco Mariani e il cantante Mauro Ferrara - si è sottoposto al test per il Covid-19 ieri, 17 febbraio, prima di fare ingresso al Teatro Ariston per le prove in vista del Festival, in programma dal 2 al 6 marzo. In seguito all’esito negativo del tampone, Moreno e gli altri componenti della band devono osservare il periodo di quarantena.

Amadeus oggi ha confermato: "È stato attivato il protocollo con i tamponi agli altri componenti del gruppo: oggi si saprà il risultato”. Ha aggiunto: “Se risulteranno negativi, dovranno fare una settimana di quarantena. Attendiamo il tampone molecolare della persona risultata positiva”.

Parlando in generale del Festival, il conduttore e direttore artistico ha sottolineato: "L'umore è fantastico, non vediamo l'ora di cominciare: ci sono tante cose che stiamo mettendo in piedi”.

Ha continuato: “Poi con le prove si ascolta la musica in teatro e si accende finalmente il festival, è il momento più bello in assoluto". Raccontando di come “ci avviamo così verso un Sanremo storico”, Amadeus ha spiegato: “Quando ci sono collegamenti come questo o siamo sul palco abbiamo l'opportunità di togliere la mascherina, che portiamo tutto il giorno. Ovviamente c'è tutta una serie di protocolli da rispettare, che è la parte più faticosa, ma fondamentale per la salute di tutti”. Facendo sapere che Fiorello, nuovamente al suo fianco durante il prossimo Sanremo, arriverà domenica presso la cittadina ligure, il padrone di casa della manifestazione ha detto: “Ci sentiamo più volte nella giornata, è carico, ha mille idee. E' solo preoccupato perché sono, come dice lui, lo 'swiffer delle polemiche', le attiro”. .