Spotify, i podcast originali sbarcano in Italia (con i The Jackal)

Arrivano in Italia i podcast originali firmati Spotify: il servizio di streaming musicale farà debuttare il prossimo 24 febbraio “The Jackal: tutto Sanremo ma dura meno”, serie di episodi realizzati dal collettivo comico partenopeo incentrati sulla prossima edizione del Festival della Canzone Italiana. Prodotto dagli stessi The Jackal in collaborazione con Show Reel Agency, il podcast di articolerà in dieci episodi che saranno resi disponibili con cadenza quotidiana a partire dal prossimo mercoledì fino al termine della competizione canora.

“Siamo entusiasti di realizzare assieme a Spotify il nostro primo podcast e orgogliosi di essere stati scelti per produrre il primo originale in assoluto in Italia”, ha commentato Ciro Priello dei The Jackal: “Sanremo rappresenta l’occasione perfetta per far evolvere ulteriormente la nostra proposta creativa tramite il format podcast e non vediamo l’ora di condividere uno show fantastico con il pubblico”.

“Aspettavamo da tempo questo momento e adesso lo possiamo dire: anche in Italia arrivano i podcast originali di Spotify”, ha fatto sapere Federica Tremolada, Managing Director Southern and Eastern Europe di Spotify: “Siamo molto felici di esordire legandoci al più grande e atteso spettacolo musicale italiano, qual è Sanremo, e di lavorare con dei fuoriclasse della comicità come i The Jackal. Il mondo del podcasting ha vissuto nel 2020 una vera e propria esplosione grazie anche alla capacità dell’audio di connettersi con le persone nella loro dimensione più intima. Noi, come Spotify, abbiamo colto questo fenomeno e investito con ancora più forza in un percorso che mira ad affermarci stabilmente come la prima e più innovativa piattaforma audio al mondo. Al momento, la piattaforma ha raggiunto i 2.2 milioni di titoli podcast, di cui il 68% caricati nel solo 2020”.