Universal e Big Hit Entertainment, nasce una nuova etichetta per lanciare il K-pop 'globale'

E’ molto di più di una partnership strategica quella sancita negli ultimi giorni dal colosso discografico Universal Music Group e dalla Big Hit Entertainment, label che ha esportato in tutto il mondo il fenomeno del K-pop grazie ai BTS, la boy band diventata ambasciatrice internazionale del nuovo sound di Seul: in una conferenza stampa congiunta virtuale le parti hanno illustrato i dettagli del sodalizio, che - tra le altre cose - implicherà la creazione di una nuova etichetta.

Oltre allo sviluppo di nuove modalità di interazione con la fan base attraverso la piattaforma Weverse, UMG e Big Hit apriranno a Los Angeles una nuova etichetta, battezzata JV, che sarà sostenuta congiuntamento dalla stesa Big Hit e della Geffen Records, controllata del gruppo guidato da Lucian Grainge che in passato ha spedito sui mercati gli album di giganti del rock come Guns N’ Roses e Nirvana: il primo compito della neonata label sarà quella di assemblare ex novo una boy band di K-pop tramite una massiccia campagna di audizioni a livello globale. Il progetto dovrebbe concretizzarsi entro il 2022. Come da consolidata tradizione K-pop, per il lancio del gruppo niente verrà affidato al caso: a una comunicazione capillare affidata a media partner selezionati sarà affiancata una minuziosa messa a punto di tutti gli aspetti inerenti alla formazione, da quelli squisitamente musicali a quelli relativi all’immagine e all’interazione con i fan. Mentre Big Hit curerà la ricerca e lo sviluppo dei nuovi componenti, e il processo di produzione dei contenuti, il team di Geffen si concentrerà sulle operazioni di marketing e distribuzione globale.

“Le nostre due società condividono valori e visioni, in quanto entrambe impegnate nel perseguire innovazioni costanti e a fornire contenuti di altissimo livello e senza compromessi di qualità”, ha spiegato il presidente e ceo di Big Hit Bang Si-Hyuk: “In questo senso, credo fermamente che UMG e Big Hit creeranno una sinergia che riscriverà la storia della musica globale”.

“Siamo entusiasti di lavorare insieme nel lanciare una nuova joint venture tra le nostre aziende, che accelererà ulteriormente il K-pop come fenomeno culturale globale”, gli ha fatto eco Grainge, al quale si è aggiunto il numero uno di Geffen John Janick: “Siamo incredibilmente entusiasti di questa joint venture tra Geffen Records e Big Hit. Questa partnership offre a entrambi un'incredibile opportunità di lavorare insieme contribuendo a plasmare il futuro della musica a livello globale a vantaggio di artisti e fan”.