Demi Lovato rivela di aver subito danni cerebrali dopo l’overdose del 2018

Dopo aver annunciato l'uscita della serie sulla sua vita privata e pubblica che - tra le altre cose - racconterà dell'overdose da eroina del 2018, Demi Lovato ha pubblicato il trailer del documentario "Demi Lovato: dancing with the devil”, nel quale viene rivelato che la cantante ha avuto tre ictus e un attacco di cuore a seguito di quell’incidente che le fu quasi fatale.

“Ho avuto tre ictus e un infarto. I miei medici mi dissero che avevo dai 5 a 10 minuti in più”, racconta nel documentario la popstar che - salita alla ribalta grazie ad alcuni titoli di successo targati Disney ed in seguito come cantante - nel luglio del 2018 fu trovata incosciente presso la sua casa di Hollywood Hills, a Los Angeles, e trasportata in ospedale dopo essere stata trattata sul posto con il Narcan, un trattamento di emergenza per overdose narcotiche.

A margine di un evento promozionale per "Demi Lovato: dancing with the devil”, parlando con la stampa la 28enne artista ha raccontato delle conseguenze dell’overdose: “Mi ha causato danni cerebrali e ancora oggi ne affronto le conseguenze”. Demi Lovato, stando a quanto riportato dalla CNN, ha aggiunto: “Non guido una macchina perché ho punti ciechi nella mia vista. Per molto tempo ho anche avuto difficoltà a leggere”. Ha continuato: “Mi sembra come se fossero ancora lì per ricordarmi cosa potrebbe accadere se mai dovessi vivere di nuovo un brutto momento”.

A proposito delle conseguenze dell’overdose la voce di “Get back”, il cui canale YouTube il prossimo 23 marzo presenterà i primi due episodi, diretti da Michael D. Ratner, della docu-serie "Demi Lovato: dancing with the devil” composta in totale da quattro puntate (le ultime due usciranno il 30 marzo e il 6 aprile), ha poi fatto sapere: “Sono grata per quei promemoria, ma sono anche molto grata per non aver avuto bisogno di fare un sacco di riabilitazione. La riabilitazione è venuto sul lato emotivo e il lato terapeutico, internamente. Ho fatto un sacco di lavoro dopo, ma non fisicamente".