Addio a Françoise Cactus, cantante degli Stereo Total

Si è spenta all’età di 57 anni Françoise Cactus, la cantante degli Stereo Total, duo franco tedesco formato insieme a Brezel Göring. La notizia della morte è stata data dall’emittente radiofonica tedesca Radio Eins, per la quale Françoise Van Hove - questo il nome all’anagrafe dell’artista - ha lavorato, attraverso un post condiviso sui social oggi - 17 febbraio.

“Radio Eins piange la scomparsa di Françoise Cactus. La famosa musicista berlinese è morta oggi”, si legge nel messaggio condiviso su Facebook da Radio Eins e riportato più avanti. E ancora: “La direttrice di Radio Eins Anja Caspary: ‘Questo è un giorno molto triste, ci mancherà moltissimo’”.

Stando a quanto riportato dal quotidiano tedesco Frankfurter Rundschau, Françoise Cactus è deceduta dopo aver sofferto di cancro al seno.

Françoise Cactus, classe 1964, nata e cresciuta in Francia e arrivata a Berlino nel 1986, ha fondato gli Stereo Total insieme al suo partner Brezel Göring nel 1993, dopo l’esperienza con la band Lolitas. Grazie ai loro brani e alle loro cover di pezzi pop - come, per esempio, la loro versione di "Push It" delle Salt-N-Pepa - il duo si impose come uno dei progetti più interessanti della scena elettronica berlinese degli anni ‘90. Il repertorio degli Stereo Total include principalmente canzoni in francese, ma anche brani in tedesco, spagnolo, giapponese, turco e perfino italiano. L’ultimo album dato alle stampe dal duo è “Ah! Quel Cinéma!”, uscito nel 2019.