Il prossimo 9 aprile arriverà sui mercati “Lynyrd Skynyrd: live at Knebworth ’76”, testimonianza audio e video del concerto che il 21 agosto 1976 vide la band di Jacksonville andare in scena sul palco del Festival di Knebworth, in Inghilterra.

In quell’occasione la formazione era composta dal cantante Ronnie Van Zant, i chitarristi Gary Rossington (in foto), Allen Collins e Steve Gaines, il bassista Leon Wilkeson, il batterista Artimus Pyle, il tastierista Billy Powell e le coriste delle Honkettes. Poco più di un anno dopo lo show al Festival di Knebworth, Van Zant, Steve Gaines e la corista Cassie Gaines trovarono la morte nell’incidente aereo avvenuto il 20 ottobre 1977.

“Lynyrd Skynyrd: live at Knebworth ’76”, che sarà disponibile in tre edizioni fisiche (DVD+CD, Blu-ray+CD e 2LP+DVD LTD Edition) e in video digitale, presenterà per la prima volta l’intero concerto del 21 agosto 1976, durante il quale i Lynyrd Skynyrd proposero una scaletta composta da brani come - tra gli altri - “Whiskey rock-a-roller”, “Searching”, "Sweet home Alabama”, “Gimme three steps” e "Free bird”. Oltre alle immagini del live, precedentemente disponibili solo nel film-concerto del 1996, “Freebird ... The movie” - ma intervallate da interviste e da filmati di altre performance - la versione in Blu-ray+CD conterrà come bonus il documentario “If I leave here tomorrow: a Film about Lynyrd Skynyrd” (sottotitolato in italiano).

Ecco il trailer:

Queste, invece, la tracklist e la copertina:

1. “Workin’ for MCA

2. “I Ain’t the One”

3. “Saturday Night Special”

4. “Searching”

5. “Whiskey Rock-A-Roller”

6. “Travelin’ Man”

7. “Gimme Three Steps”

8. “Cell Me the Breeze”

9. “T for Texas”

10. “Sweet Home Alabama”

11. “Free Bird”