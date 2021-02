Vasco ricorda il suo fotografo Efrem Raimondi: "Mosso da una passione profonda"

Un infarto ha stroncato oggi Efrem Raimondi, fotografo e artista, ritrattista, conosciuto ai più come “il fotografo di Vasco” (ma è veramente riduttivo), che ha accompagnato dagli inizi del 2000 per "Stupido Hotel", le cui foto vennero scattate a Los Angeles e furono usate subito per una mostra di presentazione dell’album.

Su Vasco Rossi, assieme a Toni Thorimbert, Efrem pubblicò con Mondadori il libro fotografico definitivo: “Tabula Rasa”. Efrem lo aveva ritratto nella metro, sulle highway californiane, o vestito sotto una doccia, con quei suoi colori freddi o in bianco nero. Così vedeva la fotografia a cui si era avvicinato da ragazzo durante il terremoto in Irpinia e che non aveva più lasciato. .Conosciuto per gli scatti a star come Joe Strummer e Monica Bellucci, Cat Power, Franca Sozzani, era conosciuto soprattutto per i tuoi ritratti ai personaggi famosi. Era nato il 16 agosto 1958 a Legnano. Qui sotto il ricordo di Vasco Rossi pubblicato sui social: