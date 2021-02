Ronnie James Dio, l’autobiografia ufficiale in uscita a luglio

“Rainbow In The Dark: The Autobiography“, l’autobiografia ufficiale di Ronnie James Dio, uscirà il 27 luglio 2021 per Permuted Press. In parte scritta dallo stesso defunto frontman di Rainbow, Elf, Black Sabbath e Heaven & Hell e in parte dallo scrittore Mick Wall, il libro ripercorrerà la carriera di Ronnie e sarà ricca di aneddoti e curiosità della vita di uno dei più grandi cantanti della storia del metal.

La prefazione sarà curata da Wendy Dio, la moglie di Ronnie. "Ci sarà tutto: dal rapporto con Ritchie Blackmore alle droghe che hanno fatto deragliare la resurrezione dei Black Sabbath, gli scontri di personalità che hanno logorato ciascuna delle sue band, e l'enorme scommessa che lui e (la moglie) Wendy hanno fatto insieme per lanciare l'impresa di maggior successo della sua carriera.la sua band, Dio", si legge ne lancio del progetto. Secondo quanto riferito, il libro inizia e finisce al Madison Square Garden, un luogo leggendario che "ha rappresentato l'apice del successo per Dio". .