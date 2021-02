Concerti virtuali, MAC Agency investe in Youcan

La società di booking MAC Agency, diretta dal già mentore di Juice WRLD e DaBaby Andrew Lieber, ha investito in Youcan, piattaforma digitale che unisce le funzioni tipiche dei social a quelle di esperienza di realtà virtuale assimilabili a quella già proposta anni fa da Second Life: l’azienda, con quartier generale a Miami e con già 80mila utenti registrati, ha già collaborato con l’agenzia di Lieber per il live in streaming - tenuto lo scorso 31 dicembre - di uno degli artisti presenti del roster, il rapper ventunenne Toosii.

Lo scopo, va da sé, è quello di potenziare l’esperienza di live virtuale a prescindere dell’andamento della pandemia che ha bloccato ormai da quasi un anno il comparto dei concerti: il primo esperimento condotto lo scorso capodanno ha portato a un milione di views sulle varie piattaforme social e a un crescita di utenti pari a 30mila unità, iscrittesi al servizio solo per l’evento.

“Youcan rappresenta la prossima rivoluzione che cambierà radicalmente il settore tecnologico-musicale e quello dei social”, ha spiegato Lieber: “Non c'è niente di simile sul mercato, oggi. Con Youcan gli utenti avranno tutte le funzionalità preferite già presenti sulle altre piattaforme social con, in aggiunta, un’esperienza di prima classe di realtà virtuale, contenuti esclusivi forniti dalle star, prodotti ad hoc e altro ancora”.