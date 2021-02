Warner Music acquisisce una quota della saudita Rotana Music

Il Warner Music Group ha acquisito una quota di minoranza di Rotana Music, label di riferimento sul panorama mediorientale che vanta nel proprio roster artisti molto popolari nei paesi arabi come Mohamad Abdo, Abdulmajid Abdallah, Rabeh Saqer, Rashed Al Majed, Abdallah Ruwaished, Ahlam, Amr Diab, Elissa, Tamer Hosny, Najwa Karam, Shereen Abdalwahab, Angham, Wael Kfoury e Saber Al Robae. La cifra impiegata da WMG per concludere l’operazione non è stata comunicata ufficialmente, ma - secondo indiscrezioni di stampa - si aggirerebbe intorno ai 200 milioni di dollari.

Rotana Music, fondata nel 1993 e di proprietà del principe Al Waleed Bin Talal, ha il proprio quartier generale a Riad, capitale dell’Arabia Saudita, ma sedi satellite a Gedda, Dubai, Kuwait City, Beirut e Il Cairo: grazie ad ADA Worldwide, la divisione di WMG dedicata ai servizi alle etichette, il catalogo di Rotana sarà distribuito a livello globale su YouTube e sulle piattaforme digitali.

“Siamo entusiasti di entrare a far parte di Rotana, la cui significativa presenza nel mercato riflette il suo straordinario elenco di icone musicali e il suo talento eccezionale”, ha commentato il presidente di WMG Simon Robson: “Siamo particolarmente entusiasti dell'opportunità di espandere il nostro profilo nella regione e di portare questi straordinari artisti al pubblico di tutto il mondo”.

“Questo è un momento emozionante e noi di Rotana siamo molto contenti di questa partnership, che faciliterà la portata di Warner Music nell'industria musicale di Medio Oriente e nord Africa e nelle comunità di fan, così come ne trarrà beneficio Rotana nel nostro obiettivo di espansione globale”, gli ha fatto eco Salem Al Hendi, ceo di Rotana: “La cultura creativa nella nostra regione è molto vivace e diversificata, e questa partnership migliorerà lo scambio di musica e idee, promuovendo e sostenendo gli artisti locali sulla scena globale”.